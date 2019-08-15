Суд Киева обязал открыть дело против генпрокурора Украины из-за злоупотреблении властью

КИЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений властью со стороны генерального прокурора страны Юрия Луценко. Об этом сообщило информагентство "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.

"5 августа текущего года суд удовлетворил жалобу заявителя на бездеятельность НАБУ и обязал бюро открыть уголовное производство по факту возможных правонарушений Луценко", - сказано в сообщении. Ранее соответствующее обращение поступало в НАБУ из комитета Верховной рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, но ведомство отказалось открывать уголовное дело. Других подробностей в сообщении не приводится.

В январе этот же суд уже обязывал НАБУ открыть дело против генпрокурора Украины по статье о получении неправомерной выгоды. Как сообщало издание "Украинская правда", ответчиками по делу выступают генпрокурор Юрий Луценко и его первый заместитель Дмитрий Сторожук, они обвиняются в совершении правонарушений по семи статьям Уголовного кодекса, среди которых "Получение взятки", "Служебный подлог", "Злоупотребление властью или служебным положением".