Омские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трехлетней девочки

ОМСК, 15 августа. /ТАСС/. Уголовное дело по факту гибели трехлетней девочки, которая провалилась в выгребную яму, возбуждено в Омске. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального СУ СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Омской области по гибели трехлетней девочки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в среду вечером девочка, оставленная на несколько минут бабушкой без присмотра, вылезла на улицу со двора частного домовладения через отверстие под воротами. Ее тело было найдено в выгребной яме уличного туалета в 300 метрах от дома. В распоряжении следствия есть подтверждение того, что ребенок пришел к месту своей гибели самостоятельно.