Тайфун "Лекима" привел к отмене более 5,5 тыс. авиарейсов в Китае

ПЕКИН, 15 августа. /ТАСС/. Сверхмощный тайфун "Лекима" за несколько дней привел в Китае к отмене свыше 5,5 тыс. авиарейсов, что в несколько раз превышает обычный среднестатистический показатель за месяц. Такую цифру озвучил в четверг заместитель начальника центра по контролю над перевозками Управления гражданской авиации (УГА) КНР Сунь Шаохуа.

"Все подразделения УГА следовали принципу "безопасность прежде всего", предпринимая тщательные и своевременные меры, - приводит его слова Центральное телевидение Китая. - В целях обеспечения безопасности гражданских воздушных перевозок в период тайфуна были приложены необходимые усилия для предоставления пассажирам оптимальных услуг с учетом изменений графика полетов".

Для сравнения чиновник привел статистику июля, когда за месяц по стране из-за непогоды в общей сложности было отменено 1,8 тыс. рейсов.

Тайфун с 9 по 12 августа так или иначе затронул девять провинций КНР, подвергнув риску более 8,9 млн человек и унеся десятки жизней. Власти были вынуждены в экстренном порядке эвакуировать из опасных районов свыше 1,7 млн человек. Сильнее всего от удара стихии пострадали восточные провинции Чжэцзян, Шаньдун и Аньхой, где в некоторых районах тайфун более чем на сутки нарушил железнодорожное сообщение.