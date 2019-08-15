Суд оставил в СИЗО представителя штаба Соболь, обвиняемого по делу о массовых беспорядках

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным арест Алексея Миняйло, обвиняемого в участии в массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд пришел к выводу, что решение заключить Миняйло под стражу было законным и обоснованным, поэтому жалоба обвиняемого оставлена без удовлетворения", - сказала судья.

В ходе судебного заседания родители предложили за Миняйло залог в 1 млн рублей. Сам обвиняемый заявил, что не присутствовал на митинге 27 июля, так как находился в суде в качестве наблюдателя по иску Любови Соболь.

"Мера об ограничении моей свободы является незаконной, прошу суд о ее отмене", - сказал на заседании Миняйло. Представитель прокуратуры в свою очередь заявила об обоснованности заключения Миняйло под стражу. "Я не усматриваю нарушений при избрании Миняйло меры пресечения", - сказала прокурор.

Миняйло работал сборщиком подписей в штабе незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь. С 13 июля он объявил голодовку в знак протеста против отказа в ее регистрации.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок, который стал первым из фигурантов, кто раскаялся и признал вину. Ранее в среду суд признал законным арест Ивана Подкопаева.