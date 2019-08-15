СК завершил следствие по делу обвиняемого в нарушениях при проведении митинга Котова

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Следственный комитет РФ уведомил об окончании следствия активиста Константина Котова, арестованного по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митинга, сообщила ТАСС его адвокат Мария Эйсмонт.

"Только что следователь сообщила, что мы с Константином Котовым уведомляемся об окончании следственных действий и приступаем к ознакомлению с делом", - сказала защитник.

Пресненский суд Москвы ранее отправил Котова в СИЗО на два месяца.

Программисту Котову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Вину он не признает. Единственным в РФ осужденным по этой статье и позже освобожденным от отбытия наказания был активист Ильдар Дадин.

В Следственном комитете ранее сообщили ТАСС, что Котов неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка проведения митинга") в течение предшествующих 180 суток. Так, 10 августа 2019 года он принял участие в несогласованном митинге в центре Москвы, игнорируя при этом законные требования сотрудников полиции о прекращении совершения противоправных действий. Как уточнили в СК, действия Котова носят умышленный характер, он был задержан при попытке скрыться.