Пожар на свалке в Ленобласти, который тушили почти пять суток, ликвидировали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Спасатели полностью ликвидировали пожар на городской санкционированной свалке в Киришском районе Ленинградской области, которую туши почти пять суток. Об этом ТАСС сообщили в областном ГУ МЧС.

"Пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства

Сигнал о пожаре на 69-м километре автодороги Зуево - Новая Ладога поступил 10 августа. Площадь горения изначально составляла 200 кв. м, но позже увеличилась до 300 кв. м. В среду площадь пожара уменьшилась до 70 кв. м.

Информация о пострадавших не поступала.