Суд отпустил под домашний арест фигурантку дела бизнесмена Бойко-Великого

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отпустил из СИЗО под домашний арест бывшую управляющую московского филиала банка "Кредит экспресс" Елену Чуеву - фигурантку дела основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тысяч в банке "Кредит экспресс", передает корреспондент ТАСС.

"Меру пресечения Чуевой изменить, избрать в отношении обвиняемой домашний арест на три месяца, то есть до 19 ноября", - огласила постановление судья Евгения Николаева. Суд также на три месяца продлил арест Бойко-Великому.

Как следует из постановления суда, основанием для перевода под домашний арест послужило состояние здоровья обвиняемой.

Дело о растрате

Басманный суд Москвы 20 июня арестовал Бойко-Великого, директора банка "Кредит экспресс" Аллу Кабанову и еще одну сотрудницу банка Елену Чуеву. Позднее в апелляционной инстанции Мосгорсуда мера пресечения Кабановой была изменена на домашний арест. Проходящие по делу главный бухгалтер банка Мария Антонова и трое его сотрудников - Егор Пихтин, Наталья Ципинова и Анастасия Новотная - помещены под домашний арест. Следствие установило пока не всех участников хищения.

По данным СК, с 2013 по 2018 год владелец 10% уставного капитала банка Бойко-Великий и его соучастники похитили средства кредитной организации в размере свыше 180 млн рублей и $929 тысяч, всего был выявлен 31 факт растраты средств банка "Кредит экспресс". Уголовное дело было возбуждено 23 августа 2018 года.

Банк России отозвал лицензию у "Кредит экспресс" 15 марта 2018 года. По данным отчетности на 1 марта 2018 года, по величине активов кредитная организация занимала 372-е место в банковской системе РФ. Потерпевшей стороной по делу признано Агентство по страхованию вкладов.

В феврале 2007 года Василия Бойко-Великого арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, он находился в СИЗО около 20 месяцев. В октябре 2008 года решением Верховного суда РФ он был освобожден под залог в 50 млн рублей, а впоследствии Европейский суд по правам человека признал действия правоохранительных органов незаконными. В феврале 2016 года ГСУ СК РФ по Московской области закрыло уголовное дело в его отношении в связи с отсутствием состава преступления.