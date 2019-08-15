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В реке на территории спорткомплекса в Курске утонул школьник

По статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" возбудили уголовное дело

КУРСК, 15 августа. /ТАСС/. Школьник утонул в реке Сейм на территории спортивно-оздоровительного комплекса в Курске, после случившегося возбуждили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", сообщили в четверг журналистам в пресс-службе СУ СК России по Курской области.

"По факту утопления в реке Сейм несовершеннолетнего 2004 года рождения возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть человека")", - сказали в пресс-службе ведомства, отметив, что подросток утонул на территории спортивно-оздоровительного комплекса.

По версии следствия, школьник, находясь на территории спортивно-оздоровительного комплекса, совместно с тренерским составом спортивной школы и другими воспитанниками купались в открытом водоеме на территории комплекса. Во время купания подросток утонул.

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