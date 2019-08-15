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Пострадавшие в ДТП на Старой площади в Москве госпитализированы

В Департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что жизням пострадавших ничего не угрожает

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Пострадавшие в результате ДТП на Старой площади в Москве доставлены в больницы в удовлетворительном состоянии, их жизням ничего не угрожает. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

"На место ДТП в центре Москвы в течение восьми минут прибыли бригады центра экстренной медицинской помощи и скорой медицинской помощи. В результате ДТП пострадали три человека, водитель и два пассажира. Все пострадавшие в удовлетворительном состоянии доставлены в городские больницы, их жизням ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что три человека пострадали в результате того, что автомобиль такси врезался в остановку на Старой площади в Москве. На месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины происшествия.

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