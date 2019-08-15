Мать убитого в Кирове двухлетнего мальчика призналась в нанесении ему смертельных ран

КИРОВ, 15 августа. /ТАСС/. Мать убитого в одной из квартир в Кирове двухлетнего мальчика призналась в нанесении ребенку смертельных ран из-за того, что сын мешал ей отдыхать. Женщину задержали, сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ по региону.

Следственные органы Кировской области 14 августа возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ по факту убийства двухлетнего мальчика в одной из квартир на улице Дружбы. Тело ребенка с ножевыми ранениями обнаружили вечером в среду. По подозрению в убийстве был задержан 41-летний знакомый матери ребенка, который в момент совершения преступления был пьян.

"Следствием установлено, что к смерти ребенка причастна его мать. Женщина во время допроса призналась в содеянном и рассказала, что она нанесла смертельные травмы своему сыну, так как ребенок мешал ей отдыхать. Данный факт также подтверждается показаниями очевидцев произошедшего и иными доказательствами. В настоящее время мать ребенка задержана и допрошена в качестве подозреваемой", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о предъявлении женщине обвинения и избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу, будет инициирован вопрос о лишении родительских прав женщины в отношении ее второго малолетнего ребенка, уточнили в ведомстве.

Как рассказал ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин, старшему ребенку женщины шесть лет, фактически он проживает с бабушкой, отец погибшего ребенка умер в начале 2019 года. В пресс-службе УМВД РФ по Кировской области ранее поясняли ТАСС, что мать погибшего ребенка с начала года неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей и состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

В Кирове также расследуется уголовное дело о халатности в отношении работников органов профилактики и здравоохранения по факту смерти трехлетней девочки в одной из квартир в том же районе города. Тело девочки, которую 21-летняя мать оставила одну дома без присмотра на неделю без еды и воды, было обнаружено 20 февраля. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", мать ребенка арестована, она частично признала вину. По данным следственных органов, ребенок жил в плохих условиях и с 2016 года не наблюдался у врача.