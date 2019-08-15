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Неизвестные похитили иностранных моряков в Камеруне

В камерунских ВМС предположили, что за похищением могут стоять нигерийские пираты

ТАСС, 15 августа. Неизвестные похитили моряков из европейских и азиатских стран в Камеруне. Об этом сообщает в четверг агентство France-Presse со ссылкой на представителя камерунских ВМС.

Моряки были захвачены на борту их судна, находившегося на рейде недалеко от города Дуала. "Вероятно, это сделали нигерийские пираты. У нас пока нет информации о числе похищенных", - сказал представитель флота. Точных данных об их национальной принадлежности он также не предоставил.

Местная береговая охрана начала поиски моряков.

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