Спасатели эвакуировали со склона Эльбруса альпиниста из Москвы с горной болезнью

НАЛЬЧИК, 15 августа. /ТАСС/. Спасатели Эльбрусского волонтерского поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали с высоты 3,8 тыс. м альпиниста из города Москвы, который с признаками горной болезни был передан медикам, сообщили в четверг в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Сегодня, 15 августа 2019 года, в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступила информация о том, что в Эльбрусском районе на горе Эльбрус, на высоте 3800 м альпинист 1991 года рождения из города Москва попросил о помощи. По состоянию на 20:30 поисково-спасательные работы полностью завершены. Пострадавшего альпиниста с признаками горной болезни эвакуировали на поляну "Азау" где передали сотрудникам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В эвакуации было задействовано восемь спасателей и две единицы техники.

Горной (высотной) болезнью называется болезненное состояние, вызванное недостаточным снабжением тканей кислородом, которое возникает высоко в горах и проявляется учащением пульса, увеличением артериального давления, нарастанием одышки. При неправильном лечении может привести к смерти.