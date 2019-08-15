Следствие признало падение россиянки на чешском курорте несчастным случаем

ПРАГА, 15 августа. /ТАСС/. Чешская полиция завершила расследование дела о падении в мае нынешнего года россиянки Екатерины Бобковой с балкона четвертого этажа одного из отелей высокогорного города-курорта Шпиндлерув-Млин в Краловоградецком крае на востоке Чехии и признала его несчастным случаем. Об этом ТАСС сообщили в четверг в проводившем следствие комиссариате полиции края.

"Факты, включая данные медицинской и следственных экспертиз, позволили сделать вывод об отсутствии чужой вины в падении Бобковой с балкона. Это был несчастный случай", - сказали в полиции.

Следствием было установлено, что Бобкова, проходившая свидетельницей по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, находясь в нетрезвом состоянии и под воздействием наркотических препаратов, 10 мая вышла покурить на балкон гостиничного номера. Она, опираясь на перила, потеряла равновесие и упала на землю более чем с десятиметровой высоты. Россиянка была доставлена в нейрохирургическую клинику краевого административного центра - города Градец-Кралове. В настоящее время она проходит лечение на родине.