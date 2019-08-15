Авиалесоохрана потушила в России за сутки 49 лесных пожаров

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Специалисты потушили в России за сутки 49 лесных пожаров. Об этом говорится в сообщении, распространенном федеральной Авиалесоохраной.

"За прошедшие сутки 15 августа 2019 года в России ликвидировано 49 лесных пожаров на площади 21 934 га, - говорится в сообщении. - На 00:00 мск 16 августа 2019 года на территории Российской Федерации действовало 148 лесных пожаров на площади 244 556 га, по которым проводились работы по активному тушению".

Как уточняет Авиалесоохрана, больше всего пожаров - 61 - сохранялось в Красноярском крае - на площади 122 946 га. Другим регионом с большой площадью горящих лесных массивов стала Иркутская область - здесь действовало 40 пожаров на площади 111 748 га. Для тушения возгораний было задействовано 2 790 человек, 245 единиц техники и 56 воздушных судов. Еще 33 воздушных судна занимались мониторингом ситуации.

В четырех субъектах России - Иркутской области, Якутии, Красноярском крае и трех районах Бурятии - действует режим ЧС, в 41 регионе - особый противопожарный режим.