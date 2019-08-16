Вода затопила три участка дорог в Пограничном районе Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 16 августа. /ТАСС/. Поднявшиеся после интенсивных дождей реки в Пограничном районе на западе Приморья затопили три участка дорог, ограничив передвижение по ним легкового транспорта, сообщил ТАСС глава района Олег Александров.

"У нас за прошедшие сутки выпало 53 мм осадков, это немало, и сейчас есть три перелива рек через автодороги. Это дороги Барановка - Садовый, Барановка - Богуславка и Сибирцево - Жариково - Комиссарово. Там сейчас легковые машины проехать не могут, только грузовики и внедорожники. На местах работают дорожные службы, они определят, нужно ли будет ждать спада воды, или сразу приступят к восстановлению проезда", - рассказал глава района.

По его словам, поступают сигналы о подтоплениях огородов и домов из различных сел, но пока вся информация проверяется. "Если дождь сейчас прекратится, то часов за 5-6 вода спадет, это по опыту я говорю. Пока реки эти все осадки принимают. Но дождь продолжается и сейчас, так что посмотрим, что будет после обеда", - отметил Александров.

Реки южных и западных районов Приморского края начали выходить из берегов после сильных дождей, которые ночью в пятницу принес в край тайфун "Кроса" и активный атмосферный фронт, сообщил в пятницу Приморский гидрометцентр. На большей части территории края продолжатся сильные и очень сильные дожди с количеством осадков 50 мм за 12 часов и менее.