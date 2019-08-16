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СМИ: в Китае 17 человек пропали без вести из-за оползня

Спасателем удалось спасти 11 человек

ПЕКИН, 16 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 17 человек пропали без вести в результате схода оползня в уезде Ганьло на территории Ляншань-Ийского автономного округа в юго-западной провинции Сычуань. Об этом в пятницу сообщила газета China Daily.

По ее данным, инцидент произошел в среду в 12:44 по местному времени (07:44 мск), когда часть горной породы неожиданно обрушилась на участок железной дороги между городами Чэнду (административный центр Сычуани) и Куньмин (административный центр соседней юго-западной провинции Юньнань).

Как сообщается, под завалами оказался участок железнодорожных путей длиной около 70 м, а также десятки сотрудников технического персонала, которые на момент аварии проводили там ремонтные работы. Спасателем удалось спасти 11 человек.

В материале сказано, что на месте происшествия работают порядка 400 спасателей и 14 единиц техники. Поисковые работы продолжаются.

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