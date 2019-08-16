Лесной пожар в Джергинском заповеднике в Бурятии ликвидирован

УЛАН-УДЭ, 16 августа. /ТАСС/. Природный пожар, действовавший несколько дней в Джергинском заповеднике в Бурятии, ликвидирован. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

"Лесной пожар в Джергинском заповеднике на площади 600 га ликвидирован", - сообщили в ведомстве.

Возгорание возникло из-за сухой грозы. К его тушению были привлечены несколько десятков человек, включая сотрудников республиканских лесхозов, регионального подразделения Авиалесоохраны и регионального ГУ МЧС.

По данным РАЛХ, сейчас в Бурятии продолжается тушение пожаров еще на двух особо охраняемых природных территориях. "Продолжаются работы по тушению двух лесных пожаров в Забайкальском национальном парке и Баргузинском заповеднике общей площадью около 520 га. Там работают более 100 человек из числа лесной охраны и десантников-парашютистов", - отметили в пресс-службе. В настоящее время на территории Забайкальского национального парка и Джергинского заповедника действует режим ЧС.

По состоянию на утро 16 августа на территории Бурятии зарегистрировано три лесных пожара, еще один очаг локализован. "Кроме того, под наблюдением программы космического мониторинга "ИСДМ-Рослесхоз" находятся 33 термоточки в Северо-Байкальском, Баунтовском, Курумканском, Муйском районах в зоне контроля на общей площади около 109,5 тыс. га. Очаги находятся в труднодоступной горной местности, угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует", - добавили в РАЛХ.