Женщина и трое ее детей погибли при пожаре в Курской области

КУРСК, 16 августа. /ТАСС/. Жительница Курской области и трое ее несовершеннолетних детей погибли при пожаре в частном жилом доме в деревне Суходол Фатежского района. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании в жилом доме поступило в экстренные службы в пятницу около 05:16 мск. "В результате пожара в деревне Суходол в жилом доме погибли женщина и ее трое несовершеннолетних детей", - сказала собеседница агентства, отметив, что предварительную причину произошедшего позже озвучат следователи.

Возгорание в доме было локализовано к 05:21 мск, в 05:29 мск - потушено. В тушении были задействованы 18 человек и 7 единиц техники.