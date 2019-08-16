В Новгороде задержали мужчину, до смерти избившего трехмесячную дочь

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 августа. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело после гибели трехмесячного ребенка в Великом Новгороде, задержан отец ребенка, ему вменяют "Причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего". Об этом ТАСС сообщили в управлении СК РФ по Новгородской области в пятницу.

"В среду, 14 августа, в квартире одного из домов Великого Новгорода была обнаружена трехмесячная девочка без признаков жизни, была организована доследственная поверка. По результатам первоначальных проверочных действий установлено, что к смерти ребенка может быть причастен отец. Предварительные данные позволяют на настоящем этапе квалифицировать действия отца ребенка по п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ", уголовное дело возбуждено", - сказали в управлении.

Следователи выяснили, что в семье погибшего ребенка часто возникали конфликты между родителями "в ходе которых допускалось рукоприкладство в отношении малолетних детей". Правоохранители задержали отца погибшей девочки и ходатайствуют перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

"В этой семье воспитывается еще один ребенок. Чтобы обеспечить сохранность его жизни и здоровья, сотрудниками управления инициировано принятием мер к временному изъятию ребенка из семьи и помещению в медицинское учреждение", - добавили в управлении, подчеркнув, что в настоящее время также идет проверка в отношении должностных лиц социальных органов, которые должны были следить за ситуацией в этой семье. Аналогичную проверку запустила и прокуратура Новгородской области.