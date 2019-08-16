СМИ: суд на Украине освободил россиянина Мефедова под залог

КИЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Центральный районный суд Николаева постановил освободить гражданина России Евгения Мефедова, обвиняемого по делу об участии в массовых беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, при условии внесения залога в размере 135 тыс. гривен ($5,3 тыс.). Об этом в пятницу сообщает украинское издание "Таймер".

"Центральный районный суд Николаева постановил освободить из СИЗО Сергея Долженкова и Евгения Мефёдова, если за них внесут залог в размере 135 тыс. гривен за каждого", - говорится в сообщении.

2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сторонниками и противниками "евромайдана". Радикалы разгромили и подожгли палаточный городок на Куликовом поле, где шел сбор подписей за проведение референдума о федерализации и наделении русского языка статусом государственного. Активисты "антимайдана" попытались укрыться в Доме профсоюзов. Однако нападавшие подожгли здание, забросав его бутылками с зажигательной смесью, и начали вести стрельбу по окнам, не давая спастись тем, кто находился внутри. Огонь быстро распространился по всем этажам. В результате погибли 48 человек, 247 - пострадали.

По делу "о беспорядках в Одессе" на скамье подсудимых оказались только представители "антимайдана". Суд длился несколько лет и в сентябре 2017 года "за недоказанностью преступления" признал невиновными и постановил освободить 19 человек, в том числе россиянина Мефедова. Однако в тот же день прямо в зале суда оправданные Сергей Долженков и Евгений Мефедов были арестованы по новому обвинению - на этот раз в сепаратизме (ст. 110 УК Украины).