В Крыму возбудили уголовное в связи с убийством сотрудника МЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Следственный комитет РФ по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело в связи с убийством сотрудника МЧС России, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту убийства сотрудника МЧС России 15 августа 2019 года. По предварительным данным, убийство произошло в ходе бытового конфликта", - говорится в сообщении.

Следовати выясняют обстоятельства преступления и собирают доказательственную базу. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что речь идет об убийстве начальника отделения надзорной деятельности по Сакскому району ГУ МЧС России Ярослава Мамаенко. Неизвестный нанес ему удары ножом во время ссоры на улице в Евпатории вечером 15 августа.