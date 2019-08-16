В пятигорской общественной организации прошли обыски

ПЯТИГОРСК, 16 августа. /ТАСС/. Полиция провела обыски в пятигорском офисе "Миротворческой миссии имени генерала Лебедя", сообщила в пятницу пресс-служба совета при президенте РФ по правам человека.

"Сегодня в Пятигорске в офисе межрегиональной неполитической общественной организации "Миротворческая миссия имени генерала Лебедя" (ММГЛ) ГУ МВД России по СКФО провело гласное оперативно-разыскное мероприятие с обследованием помещений, в результате которого без указания причин были изъяты подлинники уставных и финансовых документов НКО", - сказано в сообщении. В организации предположили, что обыски связаны с митингами, которые прошли в Москве 27 июля и 3 августа.

По данным пресс-службы, руководителем ММГЛ является член президиума Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Мукомолов. По его словам, деятельность "Миротворческой миссии имени генерала Лебедя" никак не связана с публичными мероприятиями.

В пресс-службе ГУ МВД по СКФО ТАСС подтвердили, что проводились мероприятия, но от подробных комментариев отказались.

Межрегиональная общественная организация "Миротворческая миссия имени генерала Лебедя" имеет десятилетний опыт работы в области розыска пропавших без вести, освобождения заложников, подъема захоронений жертв конфликтов. ММГЛ создана на Северном Кавказе в 1998 году.

О митингах

Согласованный митинг 10 августа стал четвертым в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. Предыдущие прошли 20 июля, 27 июля и 3 августа, при этом две последние акции были несогласованными.

Перед акциями 27 июля и 3 августа 15 незарегистрированных кандидатов в депутаты в Мосгордуму, которые были организаторами этих мероприятий, игнорировали предостережения прокуратуры о недопустимости нарушения закона. В результате 27 июля за участие в несанкционированной акции были задержаны более 1 тыс. человек.

Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, в том числе по факту массовых беспорядков, в рамках которого арестованы 13 человек. За участие в незаконной акции 3 августа были задержаны около 600 человек.