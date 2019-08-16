"Оппозиционная платформа" поможет внести залог за россиянина Мефедова

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" готова помочь арестованному гражданину России Евгению Мефедову, ранее проходившему по делу о трагедии в Одессе, и найти сумму, необходимую для внесения залога, чтобы освободить его из-под стражи. Об этом в пятницу заявил адвокат россиянина Валентин Рыбин в эфире телеканала "Россия-24".

Суд по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года длился несколько лет и в сентябре 2017 года "за недоказанностью преступления" признал невиновными и постановил освободить 19 человек, в том числе россиянина Мефедова. Однако в тот же день прямо в зале суда оправданные Сергей Долженков и Евгений Мефедов были арестованы по новому обвинению - на этот раз в сепаратизме (ст. 110 УК Украины).

"Я вам сообщаю, что деньги найти удастся. Сейчас ведутся переговоры с представителями политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Николай Леонидович Скорик был в суде вчера, давал ходатайство об изменении меры пресечения и был готов взять Сергея Долженкова на поруки. Сегодня, после того, как он узнал о том, что суд определил соответствующие суммы залога для Евгения и для Сергея, мы с ним связывались. И он говорит, что политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" изыщет ресурсы, изыщет возможности. И Сергей, и Евгений в скором будущем будут на свободе", - сказал Рыбин.

Также Рыбин отметил, что решение суда о продлении ареста Евгения Мефедова с возможностью выхода под залог было ожидаемым. "С 25 июня 2019 года в Украине национальным судам разрешено применять к подозреваемым и обвиняемым в соответствующих статьях: за государственную измену, за нарушение территориальной целостности, за террористические акты - альтернативные меры пресечения. Поэтому именно то, что судья вынесла именно такое решение, дало возможность внести залог ребятам и попасть на свободу, я считаю, это большая победа, в том числе, украинского правосудия", - добавил адвокат.

Ранее центральный районный суд Николаева продлил арест на два месяца гражданину России Евгению Мефедову, ранее проходившему по делу об участии в массовых беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, но предоставил право выйти из-под стражи после внесения залога в размере 150 тыс. гривен ($6 тыс.).