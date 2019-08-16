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Служба таможенного контроля ведет работу над устранением сбоя систем в аэропортах США

До устранения неполадок сотрудники службы будут обрабатывать документы пассажиров в ручном режиме

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Служба таможенного и пограничного контроля (CBP) США сообщила в пятницу, что работает над устранением сбоя систем в ряде аэропортов страны.

"Служба пограничного контроля испытывает временный сбой в системе обработки в ряде аэропортов и принимает срочные меры для устранения технической неполадки", - говорится в сообщении, размещенном на странице CBP в Twitter. Документы прибывших в аэропорты пассажиров будут обрабатываться сотрудниками службы в ручном режиме, пока сбой не будет устранен.

Ранее в пятницу информацию о сбое подтвердили на своих страницах в Twitter международный аэропорт имени Джона Кеннеди и международный аэропорт Лос-Анджелеса. Как пояснил аэропорт Лос-Анджелеса, из-за сбоя сотрудники CBP "досматривают пассажиров вручную".

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