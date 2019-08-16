Служба таможенного контроля восстановила работу систем после сбоя

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Служба таможенного и пограничного контроля (CBP) США сообщила в пятницу, что устранила сбой в работе своих систем в ряде аэропортов страны.

"Да, затронутые системы вновь подключены к сети, [документы] пассажиров в данный момент обрабатываются", - заявили ТАСС в CBP.

В службе отметили, что во время сбоя не было зафиксировано признаков каких-либо "противоправных действий". "У сотрудников CBP был доступ к связанным с безопасностью базам данных, и все пассажиры прошли проверку в соответствии со стандартами безопасности", - пояснил собеседник агентства.