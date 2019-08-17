Уровень воды в реке Раздольной в Приморье вырос на 5 м и превысил исторический максимум

ВЛАДИВОСТОК, 17 августа. /ТАСС/. Уровень воды в реке Раздольной в Приморском крае достиг исторического максимума, который за одну ночь вырос на 5 м, говорится в подготовленном в субботу Приморским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды гидрологическом обзоре (имеется в распоряжении ТАСС).

"Сегодня наиболее сложная паводковая обстановка отмечается в бассейне реки Раздольной, где отмечаются резкие, интенсивные подъемы уровня воды на 2,3-5,0 м за сутки. На приграничной территории реки Раздольной в Октябрьском районе отмечается подъем воды на 5 м, ночью уровень воды достиг отметки опасного гидрологического явления и превысил исторический максимум, отмечаются значительные разливы и затопления", - говорится в документе.

В нем также отмечается, что на территории Уссурийского городского округа, где также протекает Раздольная, уровень воды поднялся на 3,7 м, река вышла из берегов. Пойма затоплена на 1,2 м. Во второй половине дня здесь ожидается достижение опасных отметок уровня воды.

В Хасанском районе максимальные уровни паводка прошли накануне, общий подъем воды за время паводка составил 1,7-3,1 м. В ближайшие двое суток на реках района ожидается спад уровня воды. На реках Ханкайского, Пограничного, Хорольского, Спасского, Михайловского, Шкотовского, Партизанского, Кировского, Лесозаводского, Яковлевского районов подъем за паводок составляет 0,4-1,3 м. В ближайшие двое суток подъем уровня воды сохранится на 0,2-1 м. В выходные ожидается выход из берегов девяти рек в шести районах края.

Два мощных тайфуна "Кроса" и "Лекима" продолжают оказывать влияние на погоду на юге Дальнего Востока. В Приморье из-за паводка в пятницу было нарушено транспортное сообщение в девяти районах. Режим ЧС локального и муниципального уровня ввели власти Уссурийска, Лесозаводска и Октябрьского района. На утро субботы остаются подтопленными около 130 домов и больше 460 подворий.