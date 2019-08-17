Спасатели откачивают воду с подтопленных дождями улиц Хабаровска

ТАСС, 17 августа. Подразделения МЧС России проводят откачку воды с подтопленных дождями улиц Хабаровска, сообщил в субботу региональный главк МЧС.

Около 6:00 местного времени 17 августа (23:00 мск пятницы) гребень паводка проходил у города Хабаровска. "Помимо 42 приусадебных участков и огородов оказались подтопленными четыре жилых дома на улицах Вилюйской и Тимирязева. Во власти водной стихии продолжают оставаться порядка 1,7 тыс. дачных участков. Подразделения МЧС России проводят откачку воды с улиц, дворов многоквартирных и частных домов, а также оказывают помощь населению в подъеме вещей на возвышенности, в эвакуации легкового транспорта, не сумевшего преодолеть водную преграду", - говорится в сообщении.

В результате выпадения большого количества осадков в последние несколько суток ливневые стоки и канализации в населенных пунктах, в том числе в Хабаровске, не справляются с количеством поступающей воды, и она подтапливает низкие участки местности.

В селах Хабаровского района подтоплено 8 жилых домов, 33 приусадебных, 57 дачных и 176 земельных участков, а также шесть участков автодорог. В Нанайском муниципальном районе оказались подтопленными три участка и 19 земельных участков. Под водой на глубине до полутора метров оказался участок дороги между селами Дубовый Мыс и Гасси протяженностью 260 м. Проезд к населенным пунктам осуществляется со стороны федеральной автодороги Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре.

В городе Бикине остаются подтопленными 22 приусадебных участка. Также вода зашла в восемь жилых домов в селе Лермонтовка Бикинского района, где проживали 25 человек, 10 из которых дети. "Все жители размещены у родственников и знакомых. Принять жителей подтопленных домов готов пункт временного размещения", - говорится в сообщении.