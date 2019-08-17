Хлопок газа произошел в частном доме на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Хлопок газовоздушной смеси произошел утром в субботу в городе Сухой Лог Свердловской области. В результате происшествия госпитализированы мужчина и женщина, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в частном жилом доме на улице Пролетарской в Сухом Логу. В результате происшествия пострадали два человека: мужчина 1950 года рождения и женщина 1952 года рождения, [они] госпитализированы в ЦРБ города Сухой Лог", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате хлопка разрушена стена дома и повреждено перекрытие, возгорания не было. "В доме находился газовый баллон, по предварительным данным, из него произошла утечка газа. Сам баллон не поврежден. Обстоятельства происшествия выясняются", - добавили в управлении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, на место происшествия выехал и. о. обязанности прокурора города. По данным ведомства, серьезных повреждений у пострадавших нет.

Город Сухой Лог находится на юге Свердловской области, в 110 км от Екатеринбурга. Население составляет около 50 тыс. человек.

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