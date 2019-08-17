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В аэропорту Хабаровска совершил экстренную посадку самолет Л-410 местных авиалиний

По предварительным данным, пострадавших нет

ТАСС, 17 августа. Двухмоторный пассажирский самолет местных маршрутов Л-410 (L-410 UVP-E20) "Хабаровских авиалиний" совершил в субботу экстренную посадку в аэропорту Хабаровска. Об этом сообщили журналистам в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

"В аэропорту Хабаровска в субботу произошла экстренная посадка самолета Л-410, принадлежащего "Хабаровским авиалиниям". Судно около 11:00 местного времени (04:00 мск) вылетело по маршруту Хабаровск - Николаевск - Аян. Через час после взлета по техническим причинам судно вернулось в аэропорт вылета", - сообщили в прокуратуре.

На борту находилось 15 человек, в том числе два члена экипажа. По предварительной информации, никто не пострадал. Прокуратура проводит проверку по безопасности полетов.

Самолет Л-410 - разработан в Чехословакии в 60-х годах. На борт принимает до 19 человек. Скорость - 380 км/ч. Разрабатывался для эксплуатации на неподготовленных аэродромных площадках.

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