В Испании задержаны девять подозреваемых в причастности к возникновению лесных пожаров

МАДРИД, 17 августа. /ТАСС/. Гражданская гвардия Испании задержала девять человек по подозрению в причастности к возникновению 11 лесных пожаров в стране. Об этом говорится в распространенном в субботу пресс-релизе правоохранительных органов королевства.

По их информации, речь идет об умышленных поджогах, а также о причастности к возникновению возгораний по неосторожности. Самый серьезный пожар возник на испанском острове Гран-Канария (автономное сообщество Канарские острова). Огонь затронул 1,5 тыс. га леса, были эвакуированы сотни человек.

В частности, в провинции Луго (автономное сообщество Галисия) был задержан человек, который может быть причастен к возникновению не менее шести пожаров. В этой связи в гражданской гвардии напомнили, что большинство лесных пожаров связаны с человеческим фактором.

По данным агентства EFE, с начала года общая площадь лесных пожаров в Испании составила более 56,5 тыс. га. Этот показатель в четыре раза больше прошлогоднего.