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Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Тамбовом

Авария произошла около железнодорожного переезда в Рассказовском районе
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© ГУ МЧС по Тамбовской области

ТАСС, 17 августа. Восемь человек получили травмы при столкновении в субботу микроавтобуса Ford Transit с грузовым автомобилем МАЗ около железнодорожного переезда в Рассказовском районе Тамбовской области, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"По данным Центра медицины катастроф, в аварии пострадали восемь человек", - сказала собеседница агентства. 

В МЧС уточнили, что с грузовым автомобилем столкнулось маршрутное такси, следовавшее из Тамбова в город Рассказово. Всего в микроавтобусе находились десять человек. Все пострадавшие, получившие нетяжелые травмы, направлены для оказания помощи в клиническую больницу имени архиепископа Луки в Тамбове.

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РоссияТамбовская область
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