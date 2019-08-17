Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Тамбовом

ТАСС, 17 августа. Восемь человек получили травмы при столкновении в субботу микроавтобуса Ford Transit с грузовым автомобилем МАЗ около железнодорожного переезда в Рассказовском районе Тамбовской области, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"По данным Центра медицины катастроф, в аварии пострадали восемь человек", - сказала собеседница агентства.

В МЧС уточнили, что с грузовым автомобилем столкнулось маршрутное такси, следовавшее из Тамбова в город Рассказово. Всего в микроавтобусе находились десять человек. Все пострадавшие, получившие нетяжелые травмы, направлены для оказания помощи в клиническую больницу имени архиепископа Луки в Тамбове.