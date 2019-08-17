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Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП на трассе в Марий Эл

Авария произошла в Звениговском районе

ТАСС, 17 августа. Пять человек пострадали и один погиб в ДТП с участием двух легковых автомобилей на трассе в Республике Марий Эл. Об этом говорится в сообщении в официальной группе УГИБДД по региону в соцсети "ВКонтакте" в субботу.

По данным ведомства, ДТП произошло на трассе в Звениговском районе республики.

"Около 07:25 на 24 км автодороги "Вятка" произошло столкновение двух легковых автомашин. В результате ДТП от полученных травм один человек скончался и пять были доставлены в больницу. Обстоятельства случившегося устанавливаются", - говорится в сообщении.

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РоссияМарий Эл
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