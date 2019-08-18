В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,4

НУР-СУЛТАН, 18 августа. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в воскресенье в Алма-Атинской области Казахстана. Об этом сообщил журналистам официальный представитель комитета по ЧС МВД республики Нурсултан Нурахметов.

"18 августа в 05:07 (по местному времени, 02:07 мск - прим. ТАСС) зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого располагался в 145 км к северо-востоку от города Алма-Аты на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения - 12,8. Магнитуда - 5,4", - сказал он.

Очаг стихии залегал на глубине 5 км. "Сведения об интенсивности (по шкале МSК-64): Жаркент - 5 баллов, город Талдыкорган - 2-3 балла, поселок Саты - 2-3 балла. По состоянию на 07:00 (04:00 мск) сведений о пострадавших и разрушениях не поступало", - уточнил представитель МВД.

В департаментах по ЧС Алма-Атинской области и города Жаркента созданы оперативные штабы, запущена телефонная горячая линия.