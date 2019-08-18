Сухогруз сел на мель на Дону в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 августа. /ТАСС/. Сухогруз сел на мель на реке Дон в Ростовской области, пострадавших нет, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"На 3157-м км реки Дон сел на мель сухогруз "Волгодон 5038" (груз - пшеница). Водотечности, розлива нефтепродуктов, пострадавших нет. Судовой ход не перекрыт, на месте работает буксир шлюзовой", - говорится в сообщении. Уточняется, что инцидент произошел около 08:40 на Шматовском перекате - в Азовском районе Ростовской области.