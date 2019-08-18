Уровень воды в реках Кубани находится в норме после сильных ливней

СОЧИ, 18 августа. /ТАСС/. Уровень воды в реках Краснодарского края, поднявшийся в субботу после сильного ливня до опасных отметок, сейчас находится в норме, в регионе продолжает действовать экстренное предупреждение по неблагоприятным явлениям, в связи с чем в готовности к реагированию находится группировка сил Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) численностью более 23,7 тыс. человек. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В пятницу спасатели объявили экстренное предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях в Сочи. Сильный ливень прошел в городе в субботу утром. По данным городских властей, он не повлиял на систему жизнеобеспечения, однако уровень воды в четырех реках Сочи после ливня поднялся до опасных отметок.

"За прошедшие сутки из-за выпадения обильных осадков в Сочи подтопило семь низменных участков автодорог, наблюдалось повышение уровня воды до неблагоприятных отметок без выхода из берегов. На данный момент уровень воды в реках в крае находится в норме. Органы управления в 24 муниципальных образованиях региона функционируют в режиме повышенной готовности. На данный момент в готовности к реагированию находится группировка сил РСЧС численностью более 23,7 тыс. человек личного состава и около 5,1 тыс. единиц техники, 127 плавсредств и 11 воздушных судов, в том числе аэромобильная группировка ГУ МЧС общей численностью 100 человек и 25 единиц техники", - говорится в сообщении ведомства.

На территории муниципальных образований проведен комплекс превентивных мероприятий, который позволил обеспечить готовность к реагированию на происшествия и минимизировать последствия комплекса неблагоприятных метеоявлений. В настоящее время экстренное предупреждение о сильных осадках и формировании смерчей на территории города продолжает действовать, сохраняется вероятность резкого подъема уровня воды в реках и схода селей в горах.