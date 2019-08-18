Повторную эвакуацию объявили в Уссурийске из-за паводка

ВЛАДИВОСТОК, 18 августа. /ТАСС/. Власти Уссурийска в Приморье в воскресенье организовали эвакуацию людей с территорий города из-за подъема уровня воды в реке Раздольная и ее притоках, сообщила пресс-служба мэрии.

Пик наводнения в Уссурийском городском округе пришелся в ночь на 18 августа. В зону подтоплений попал 21 жилой дом (в двух населенных пунктах округа), где живут 66 человек, 105 придомовых территорий, 700 га сельхозугодий. Была объявлена эвакуация.

"Ситуация остается сложной в районе улиц Вейса, Лазо и Кузнечная, в районе Мелькомбината на улице Виноградная и в переулке Степной, под Пушкинским мостом. Вода в реке Раздольная продолжает прибывать, поэтому наблюдается подъем [в ее притоках] Комаровка и Раковка, а также на Солдатском озере. Организована срочная эвакуация людей. В пункте временного размещения находятся 17 человек, из них двое - дети", - говорится в сообщении.

Уровень воды в реке Раздольной за последние 12 часов вырос на 63 см и составил 887 см (выше уровня выхода на пойму на 327 см). Уровень воды в месте слияния рек Комаровка и Раковка вырос на 86 см и составил 649 см (выше уровня выхода на пойму на 300 см).

При этом, по данным пресс-службы, в селах городского округа не осталось подтопленных жилых домов, зафиксирован спад уровня воды на всех реках, в том числе и на участке реки Раздольная рядом с Борисовкой.

В Приморском крае продолжается вызванный затяжными дождями паводок. Режим ЧС действует в семи муниципальных образованиях. По данным властей региона, подтоплено более 415 домов и 1250 придомовых территорий. Эвакуировано почти 170 человек, 25 из них находятся в пунктах временного размещения.