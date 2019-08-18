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Более 50 человек тушат лесной пожар в 5 км от села в Якутии

Площадь возгорания составляет 20 га

ТАСС, 18 августа. Лесной пожар подошел на расстояние пяти километров к селу Эбях Среднеколымского улуса (района) Якутии. В его тушении участвуют более 50 человек, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"К борьбе с пожаром, действующим в пяти километрах от села Эбях Среднеколымского улуса, привлечены более 50 человек, а также несколько единиц техники", - сообщает правительство со ссылкой на главу муниципалитета Юрия Гуляева.

Площадь возгорания составляет 20 га. На месте работают добровольная пожарная дружина и местные жители, в распоряжении которых имеются три трактора и три мотопомпы. Ситуация осложняется тем, что ближайший водоем находится в 30 км от места происшествия.

В понедельник из районного центра на помощь местной дружине отправится борт Ми-8. "Борт спланирован на восемь утра из города Среднеколымска", - сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского главка МЧС.

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