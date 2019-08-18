{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В ресторане в центре Новосибирска произошел пожар

Пострадавших нет, 40 человек эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных
© Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 18 августа. /ТАСС/. Пожар произошел в ресторане в центре Новосибирска, пострадавших нет. Порядка 40 человек эвакуировали из горящего помещения, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

"Пожар локализован, идет ликвидация открытого огня. Была угроза перехода огня на соседнее стеклянное здание и на двухэтажный деревянный жилой дом, она снята. Угрозы для близлежащих строений сейчас нет, пострадавших нет. Посетители и персонал - 40 человек - эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве добавили, что площадь пожара составляет 160 кв. м. Горит третий (мансардный) этаж здания. 

Сообщение о возгорании поступило в 19:38 по местному времени (15:38 мск).

Ресторан Puppen Haus расположен в отдельно стоящем здании в центре города, вблизи - ряд административных зданий. В 2011 году заведение стало лауреатом международной ресторанной награды Palm d'Or.

Теги
РоссияНовосибирская область
Все федеральные трассы в Сочи после сильных дождей работают в штатном режиме
Продолжает действовать экстренное предупреждение о сильных осадках и формировании смерчей на территории города
Читать полностью