В ресторане в центре Новосибирска произошел пожар

НОВОСИБИРСК, 18 августа. /ТАСС/. Пожар произошел в ресторане в центре Новосибирска, пострадавших нет. Порядка 40 человек эвакуировали из горящего помещения, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

"Пожар локализован, идет ликвидация открытого огня. Была угроза перехода огня на соседнее стеклянное здание и на двухэтажный деревянный жилой дом, она снята. Угрозы для близлежащих строений сейчас нет, пострадавших нет. Посетители и персонал - 40 человек - эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве добавили, что площадь пожара составляет 160 кв. м. Горит третий (мансардный) этаж здания.

Сообщение о возгорании поступило в 19:38 по местному времени (15:38 мск).

Ресторан Puppen Haus расположен в отдельно стоящем здании в центре города, вблизи - ряд административных зданий. В 2011 году заведение стало лауреатом международной ресторанной награды Palm d'Or.