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Движение по улице Дорожной в Москве перекрыто из-за утечки газа

Движение перекрыто от пересечения с Проектируемым проездом №4628 и до пересечения с внутренней стороной МКАД

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Движение по улице Дорожной в Москве перекрыто в связи с утечкой газа, сообщается в воскресенье в Twitter столичного департамента транспорта.

"Утечка газа, перекрыто движение по ул. Дорожная от пересечения с Проектируемым проездом №4628 и до пересечения с внутренней стороной МКАД", - говорится в сообщении.

 

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