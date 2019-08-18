Движение по улице Дорожной в Москве перекрыто из-за утечки газа

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Движение по улице Дорожной в Москве перекрыто в связи с утечкой газа, сообщается в воскресенье в Twitter столичного департамента транспорта.

"Утечка газа, перекрыто движение по ул. Дорожная от пересечения с Проектируемым проездом №4628 и до пересечения с внутренней стороной МКАД", - говорится в сообщении.