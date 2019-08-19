В Амурской области остаются подтопленными 25 придворовых территорий

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 августа. /ТАСС/. Подтопленными паводком в Амурской области остаются 25 придворовых территорий и 325 дачных участков. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального главка МЧС.

"По состоянию на 19 августа 25 придворовых территорий остаются в воде в Приамурье, что на две меньше, чем накануне <...> 325 дачных участков остаются подтопленными в г. Белогорске", - говорится в сообщении.

Как уточняется, населенных пунктов без транспортного сообщения и подтопленных участков автомобильных дорог в области нет. Продолжает работу один пункт временного размещения в селе Новокиевский Увал Мазановского района, где размещены шесть человек, из них один ребенок. В ликвидации последствий прохождения дождевого паводка задействовано 154 человека, 38 единиц техники.

В Амурской области из-за паводков с 25 июля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. В результате ЧС в Приамурье оказались подтопленными 69 населенных пунктов в 20 муниципалитетах. В зону затопления попали 787 жилых домов, 4669 человек, в том числе 1041 ребенок. Кроме того, подтоплены 3171 приусадебный участок, 31 социальный объект, шесть объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. Повреждены 13 мостов и 82 сооружения, 159 участков автомобильных дорог протяженностью 500 км, пострадал урожай на площади более 220 тыс. га.

За время паводков были эвакуированы 2658 человек, в том числе 937 детей. Было развернуто восемь ПВР, приняты меры по возведению дамб, что позволило сдержать подтопление 11 населенных пунктов. В настоящее время ведется откачка воды, просушка домов, расчистка мусора, вакцинация населения, дезинфекция территорий и источников водоснабжения.