В Хабаровском крае подтопило 37 поселений

ХАБАРОВСК, 19 августа. /ТАСС/. Паводок подтопил дома, дворы и дороги в 37 поселениях Хабаровского края, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Негативное влияние паводков наблюдается в 37 поселках Хабаровского, Нанайского, имени Лазо, Бикинского и Амурского районов. В общей сложности подтоплено 69 жилых домов, 372 приусадебных и 369 земельных участков. Водой залито 1852 дачи, а также 35 проездов", - говорится в сообщении на сайте. Транспортное сообщение с поселениями не нарушено.

Сильные дожди в крае были вызваны тайфунами "Кроса" и "Лекима", в Хабаровске за несколько дней выпала месячная норма осадков - около 150 мм. Продолжается подъем уровня воды в Амуре, у города он достиг 595 см, опасной считается отметка в 600 см. В Хабаровске вода зашла в подвалы 80 многоэтажек, подтоплено 117 придомовых территорий, 167 приусадебных участков. Коммунальные службы откачивают воду насосами.

"Специалисты зафиксировали, что темпы подъема реки вблизи Хабаровска стали замедляться. Однако у села Троицкое, в сторону которого смещается гребень паводка, к 19 августа ожидается достижение опасных отметок. В течение недели вода будет прибывать в реках Урми, Кур и Тунгуска в Хабаровском районе", - говорится в сообщении правительства.

По сводке пресс-службы Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда, с конца прошлой недели ведутся работы в селе Лермонтовка Бикинского района, где в зоне подтопления оказались более десяти жилых домов и подворья. Также спасатели помогали на укреплении дамб, в том числе в Комсомольске-на-Амуре, где также идет подъем воды. Другая группа работает в Нанайском районе, где подтоплены участки дорог и дворы в поселениях.