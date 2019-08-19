Жителей ряда районов Нью-Дели эвакуируют из-за угрозы наводнения

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 августа. /ТАСС/. Власти индийской столицы предупредили о возможности выхода из берегов реки Ямуна (Джамна), на которой стоит город, и затоплении низинных территорий. При этом Восточный магистрат города (администрация восточного района столицы) распорядился провести полную эвакуацию из примыкающих к реке районов.

"Многие люди живут, работают, передвигаются в подтопленных низинах реки Ямуна, что опасно с учетом паводковой ситуации. Поэтому администрации поручается провести полную эвакуацию из низинного района Восточного округа с помощью полиции и сил гражданской обороны к 9 утра (06:30 мск - прим. ТАСС) 19 августа и перевести их в лагеря размещения или другое подходящее место", - цитирует в понедельник приказ магистрата интернет-портал Firstpost.

Ожидается, что в течение понедельника и без того критический уровень воды в Ямуне в черте Нью-Дели резко вырастет, поскольку управление ирригации произвело в воскресенье сброс излишней паводковой воды с дамбы Хатни-Кунд, расположенной выше по течению. Мощные муссонные ливни вызвали подъем уровня воды в реках и водохранилищах во многих районах Индии, в том числе в столичном округе.

Сообщения о жертвах и разрушениях, вызванных сильными ливнями и наводнениями, приходят из разных районов страны. Как сообщает в понедельник телеканал NDTV, в воскресенье не менее 28 человек погибли и еще 22 пропали без вести в штатах Химачал-Прадеш, Уттаракханд и Пенджаб в северной части Индии. На юге страны число погибших в разрушенном паводком штате Керала за последние дни составило 121 человек, в штате Карнатака количество жертв оценивается в 76 человек, еще 10 числятся пропавшими без вести.