Трое подростков задержаны в Удмуртии по подозрению в повреждении надгробий

ИЖЕВСК, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудники регионального управления МВД России по Удмуртии задержали троих подростков, подозреваемых в повреждении надгробных плит на кладбище. Об этом говорится в сообщении на сайте правоохранительного ведомства.

"Полицейские задержали подозреваемых в повреждении надгробных плит на кладбище. В дежурную часть <...> поступило сообщение о том, что на территории Южного кладбища города Воткинска повреждены 14 надгробных плит и крестов", - сообщает ведомство.

"По подозрению в совершении преступления полицейские задержали троих 12-летних подростков, двое из которых состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних", - уточняется в сообщении.

После принятия процессуального решения полицейские направят в суд ходатайство о помещении подростков в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются потерпевшие и причиненный ущерб.