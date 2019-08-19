В посольстве РФ сообщили, что обращений от россиян из-за пожара на Канарах не поступало

МАДРИД, 19 августа. /ТАСС/. Граждане России не обращались в посольство РФ в Испании в связи с сильным лесным пожаром на острове Гран-Канария (автономное сообщество Канарские острова). Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении диппредставительства в Twitter.

"С большим сочувствием следим за происходящим на испанском острове Гран-Канария, - отметили в посольстве. - Держим постоянную связь с почетным консулом России в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария Гонсало Парада Сантана".

"На текущий момент обращений со стороны наших соотечественников в связи с пожаром не поступало", - добавили в диппредставительстве.

Лесной пожар, который все еще не удалось взять под контроль, начался на острове в субботу в районе населенного пункта Вальесеко. По данным местных СМИ, огонь уже затронул около 6 тыс. га леса, были эвакуированы 8 тыс. человек. Из соображений безопасности остаются перекрыты некоторые дороги. Тушение огня осложняется жарой, установившейся в регионе, и сильными порывами ветра. В борьбе со стихией задействованы сотни человек, а также авиатехника. К настоящему моменту о пострадавших в результате пожара не сообщается.