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Полицейские ищут сообщившего о минировании "Сбербанка" в Краснозаводске

Здание проверяют полицейские и кинологи с собаками

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Полицейские ведут розыск неизвестного, сообщившего о минировании отделения "Сбербанка" в городе Краснозаводск. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в понедельник.

"Сегодня днем в городе Краснозаводске на улице Первого мая, 35, в отделение "Сбербанка" поступило сообщение о минировании. В настоящее время проверяется здание, а также устанавливается личность звонившего", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что на месте работают полицейские и кинологи с собаками.

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