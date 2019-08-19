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Цех по производству кремниевых смол горит в Подмосковье

Площадь пожара составляет около 100 кв. м

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Пожар на площади 100 кв. м произошел в цехе по производству кремниевых смол в Балашихе. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В Балашихе по адресу: Звездная улица, дом 7, в одной из секций цеха по производству кремниевых смол произошло возгорание на площади 100 кв. м", - сказал собеседник агентства.

По его словам, огонь уходит в подземные коммуникации. Пожару присвоен второй номер сложности тушения из пяти возможных. Общая площадь здания составляет 7,5 тыс. кв. м.

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