Цех по производству кремниевых смол горит в Подмосковье

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Пожар на площади 100 кв. м произошел в цехе по производству кремниевых смол в Балашихе. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В Балашихе по адресу: Звездная улица, дом 7, в одной из секций цеха по производству кремниевых смол произошло возгорание на площади 100 кв. м", - сказал собеседник агентства.

По его словам, огонь уходит в подземные коммуникации. Пожару присвоен второй номер сложности тушения из пяти возможных. Общая площадь здания составляет 7,5 тыс. кв. м.