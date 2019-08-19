Посольство РФ в Саудовской Аравии подтвердило гибель россиянки в ДТП с паломниками

ТАСС, 19 августа. Россиянка погибла в результате ДТП с автобусом, в котором находились паломники, возвращавшиеся с хаджа в Мекку. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в посольстве РФ в Саудовской Аравии.

"19 августа примерно в четыре часа на западной окраине Эр-Рияда произошла авария автобуса с паломниками из Дагестана, которые возвращались из Мекки. По предварительной информации, у автобуса спустило заднее колесо, и при его замене в заднюю часть автобуса въехала следовавшая за ним в попутном направлении фура, которая скрылась с места происшествия. В результате инцидента одна женщина погибла на месте, две получили ранения и были госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

"Оказываем содействие в вопросах оформления документов в связи со смертью гражданки и консульскую помощь госпитализированным для оценки их состояния на предмет готовности к вылету обратно в Махачкалу", - указали в посольстве.