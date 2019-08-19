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В реку на Ставрополье упали двое детей

Один из них утонул

СТАВРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Дети дошкольного возраста упали в понедельник в реку в Пятигорске. Трехлетний ребенок утонул, двухлетний госпитализирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

"В городе Пятигорске в реку Подкумок упали двое детей, двух и трех лет, в результате чего один ребенок утонул (трехлетний), один ребенок спасен (двухлетний) и госпитализирован в городскую больницу", - уточняется в сообщении, распространенном журналистам.

По данным спасателей, сообщение о происшествии поступило в понедельник в 14:50 мск, обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

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РоссияСтавропольский край
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