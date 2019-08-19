Два старинных колокола похитили из церквей на юге Франции

ПАРИЖ, 19 августа. /ТАСС/. Две церкви в южном французском департаменте Вар сообщили о краже колоколов, считавшихся историческими объектами. Как уточняет в понедельник агентство France-Presse (AFP), это уже не первый случай, когда воры незаметно снимают колокола в религиозных учреждениях департамента.

В церкви небольшой коммуны Брю-Орияк, расположенной в 40 км от Тулона, пропажу 85-килограммового бронзового колокола заметили в начале августа. Отмечается, что он был отлит в 1847 году.

"Церковь расположена вдалеке от центра города, это объясняет, почему ее избрали в качестве цели, - приводит агентство слова мэра коммуны Андре Русселе. Он предположил, что украденный объект вероятнее всего пошел на переплавку, поскольку, в виду наличия гравировки и особых примет, продать его коллекционерам было бы довольно сложно.

Еще одна кража была совершена в деревне Эспаррон-де-Пайер, расположенной неподалеку. Однако там о пропаже заявила церковь, расположенная в центре поселения, где проживают лишь 345 человек. Это религиозное учреждение 20 лет назад уже подвергалось набегу воров, которые унесли две створки входной двери и статую Девы Марии. Тогда не удалось выйти на след злоумышленников.

Прокуратура Драгиньяна уже начала расследование по факту кражи, однако пока не берется утверждать, идет ли речь о случайном совпадении или о координированных действиях одной и той же группы лиц. Отмечается, что в середине июля в этом же районе из церкви деревни Жинасерви были украдены два бронзовых колокола весом 80 и 53 кг. Второй колокол был отлит в 1737 году и был занесен в список исторических объектов.