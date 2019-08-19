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Обновлено 

СМИ: число жертв ДТП с туристическим автобусом в Лаосе возросло до восьми

По данным агентства "Синьхуа", еще 20 получили ранения

ТАСС, 19 августа. Число погибших  в результате ДТП с туристическим автобусом на севере Лаоса увеличилось до восьми. Как сообщило в понедельник агентство "Синьхуа" со ссылкой на местную полицию, еще 20 человек получили ранения. Ранее китайский телеканал CGTN информировал о пяти жертвах.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением, и автомобиль вылетел под откос.

На месте инцидента в провинции Луангпхабанг продолжается поисково-спасательная операция. В автобусе находились 46 пассажиров - граждан КНР, а также двое граждан Лаоса. Судьба большинства из них пока остается не известной.

В новость были внесены изменения (18:32 мск) - добавлены подробности.

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